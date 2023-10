Borussia Dortmund Milan, pagelle Pioli: scelte ok, i cambi… La squadra rossonera non trova il gol, ma il tecnico fa quello che può

Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi per Stefano Pioli dopo Borussia Dortmund Milan:

La Gazzetta dello Sport: 6,5 – Il Milan fatica tecnicamente, poi non trova la porta. Le scelte hanno un senso e i cambi lo portano vicino a vincere.

Tuttosport: 5,5 – Alla squadra è mancato il cinismo negli ultimi metri.

Corriere dello Sport: 6 – Costretto a schierare un centrocampo atipico per gli infortuni, il suo Milan non trova il gol per la seconda gara di fila.