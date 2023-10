Borussia Dortmund Milan, un dubbio di formazione a centrocampo: le ultime

Borussia Dortmund Milan, un dubbio di formazione a centrocampo in vista della sfida di domani: le ultimissime

Il Milan si prepara alla delicata trasferta in Champions League contro il Borussia Dortmund, una gara che potrebbe già risultare decisiva in ottica passaggio del turno.

C’è un dubbio di formazione che sta accompagnando Pioli in questa vigilia: chi nel ruolo di regista? Per caratteristiche, con Adli in panchina, dovrebbe essere Reijnders a giocare in questa delicata posizione. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.