Borussia Dortmund Milan, chi a centrocampo? Pobega opzione concreta

Borussia Dortmund-Milan, Pioli deve ridisegnare il centrocampo dopo l’infortunio di Loftus-Cheek: Pobega opzione concreta

Il Milan si prepara alla sfida di mercoledì in Champions League contro il Borussia Dortmund. L’infortunio di Loftus-Cheek obbliga Pioli a ridisegnare il centrocampo.

Al momento l’opzione più concreta, come riferito da Sky, è quella che porta alla titolarità di Pobega come mezzala destra con Reijnders e Musah a completare il reparto. Panchina per Adli.