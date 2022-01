Borghi: «Il Milan lotta per vincere, su Tonali e Leao...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Borghi, ha così parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, dicendo la sua sul Milan, Tonali e Leao:

TONALI – « Un’accelerazione impressionante, Pioli ha grandi meriti perché non l’ha mollato e l’ha rilanciato in pieno. Adesso Tonali è un centrocampista di alto valore, non legato ad una sola interpretazione tattica. Questo messaggio ci dice come nel calcio, specie quello di oggi che frulla con poca razionalità, servono i giusti tempi. In Serie B ha fatto molto bene, pur soffrendo di sovraesposizione mediatica: non è affatto simile a Pirlo, per esempio. Ha continuato a crescere, è il giocatore maggiormente migliorato»

PIATEK – «Ci sono un po’ di motivazioni. Piatek è un giocatore che ha vissuto un’esplosione insperata al Genoa, poi è stato un po’ schiacciato. Piatek è un centravanti vecchio stampo e ho sempre pensato che la sua miglior qualità fosse la balistica mentre il punto più critico il livello tecnico generale. Il calcio internazionale oggi cerca più un nove sì vero ma partecipativo, i realizzatori come Piatek, o Icardi, fanno più fatica ad essere inseriti. L’ho visto carico e i panni di vice-Vlahovic, senza troppe pressioni, potrebbero permettergli di riciclarsi bene. Arrivando a calciare, può trovare gol che sono stati un po’ dimenticati. Parlando di Fiorentina, il potenziale super-colpo però è Ikoné»

ALVAREZ – «Quello scontato che faccio è Julian Alvarez. Ragazzo giovane ma che ha avuto un processo di maturazione molto efficace col miglior allenatore del Sudamerica e ora è il momento giusto per prenderlo»

LEAO E IL MILAN – «Sono contento che Leao abbia realizzato il suo talento nel calcio italiano. Talento enorme ma acerbo e distratto, anche se adesso comincia a prendere coscienza e, quando parte, non lo prendi più. Il Milan ha fatto una risalita straordinaria e il percorso Champions, pur finito male, è stato l’ultimo step di apprendistato. L’Inter è la favorita ma il Milan lotta per vincere»