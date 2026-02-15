Borghi: «Credo che senza Saelemaekers al Milan manchi una cosa che Athekame non riesce ancora a dare»

Borghi sul suo canale YouTube ha parlato della mancanza di Alexis Saelemaekers nel Milan di Massimiliano Allegri

Il Milan di Massimiliano Allegri nelle ultime uscite ha dovuto fare a meno di Alexis Saelemaekers. L’esterno destro belga, titolare inamovibile, è stato sostituito anche discretamente da Zachary Athekame, autore anche di un assist venerdì a Pisa.

Per i rossoneri sono arrivati i risultati anche senza l’ex Roma e Bologna, c’è però Stefano Borghi, noto giornalista e telecronista, che ha sottolineato come a suo avviso quella di Saelemaekers sia una mancanza importante specialmente per un motivo.

ATHEKAME – «Il Milan va in vantaggio con un’azione impastata da Rabiot e Modric, definita bene da Athekame che ha fatto un cross perfetto e conclusa alla perfezione da Loftus-Cheek con quello che gli si chiede sempre ossia l’inserimento e il colpo di testa. Athekame ha fatto bene perchè ha fatto assist, in questa stagione praticamente è costato 3 punti al Pisa però il contributo Athekame l’ha dato».

SENZA SAELEMAEKERS – «Io però ho avuto l’impressione che senza Saelemaekers al Milan manchi un grado di intensità perchè la personalità di Saelemaekers durante una partita, in partite del genere con lo scenario un po’ nebbioso, il suo arrivare non solo all’esterno ma anche all’interno del campo, ti da un surplus che poi è importante, cosa che Athekame non può ancora dare».