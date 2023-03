Boquete: «Contro Milan e Roma due grosse sconfitte»

Boquete, centrocampista della Fiorentina Femmnile ha parlato così durante l’evento al Fiorentina Store vicino al Duomo.

Boquete, centrocampista della Fiorentina Femmnile ha parlato così durante l’evento al Fiorentina Store vicino al Duomo. Le sue parole riportate da FirenzeViola.it:

«Stiamo facendo una stagione positiva. Il primo obiettivo era stare nella Poule Scudetto e ci siamo, con le squadre più forti. Meritiamo di essere lì e vogliamo arrivare più avanti possibile. La Roma è la squadra più forte, infatti è prima in classifica. Fino ad ora ha dimostrato di essere superiore e per noi trovarli di fronte alla prima partita non sarà facile. Speriamo che loro siano condizionati dal fatto che devono giocare anche in Champions mentre noi abbiamo due settimane per preparare al meglio questa partita»

Cosa è mancato negli scontri diretti?

«Ci siamo andati vicini e abbiamo sempre combattuto con tutte. Inter, Roma, Juve e Milan in teoria sono squadre più forti di noi. Hanno anche altri obiettivi diversi da noi, ma per noi non aver vinto ancora uno scontro diretto è una motivazione in più»

Cosa volete migliorare?

«Soprattutto mentale. Contro Milan e Roma abbiamo subito due grosse sconfitte: questo è successo perché in alcuni momenti la squadra molla un po’, ma noi dobbiamo lavorare e cercare di non mollare mai»

Sulla squadra

«Con le nuove compagne mi sto trovando benissimo. Alcune le conoscevo di già, come Linda Tucceri Cimini e Pauline Hammarlund. Spero che possano dare una grande mano alla squadra»