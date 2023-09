Bonucci sbotta: «Via dalla Juve per colpa di Allegri: ecco cosa è successo»

L’ex difensore del Milan, Leonardo Bonucci, si sfoga e racconta le motivazioni del suo addio alla Juve: ecco cosa ha detto

Intervistato da Sport Mediaset, Leonardo Bonucci si sfoga in merito al suo addio alla Juve. Secondo l’ex Milan, la causa principale è da attribuire a Massimiliano Allegri.

IL MOTIVO DELLA CAUSA – «Ho deciso, dopo grandi sofferenze di intraprendere la strada della causa verso la Juventus. Ho letto e sentito cose non vere dette dalla società e dall’allenatore».

VIA PER COLPA DI ALLEGRI – «Dopo due settimane che non sono più nella Juve, è molto difficile pensare all’ultimo periodo. Mi piace pensare alla Juventus di cui ho fatto parte, quella che vinceva, la vera Juventus, quella che in questi ultimi due anni non si è mai vista. Non ho nulla contro la Juventus. La Juventus sono i tifosi, la squadra, i miei ex compagni. Sto portando avanti questa causa perché le persone che dovevano farmi chiudere la carriera in bianconero in modo rispettoso e degno non l’hanno fatto. E’ la seconda volta che mi hanno messo nelle condizioni di lasciare la Juventus e subire questa scelta. In entrambi i casi sono state forza per la presa di posizione di un singolo, che non sono io… E per due volte ho preso una strada diversa rispetto a quella che il mio cuore avrebbe voluto. Tante cose non sono andate negli anni, ma per amore della Juve ho chinato la testa e sono andato avanti. Quello che è sotto gli occhi di tutti è che non ho mai avuto un rapporto come avrei voluto con l’allenatore. Non solo per colpa mia perché ho il mio carattere e molto spesso ho preso posizioni per il bene della squadra e dei compagni. Si è così creato un corto circuito che non mi ha permesso di chiudere la carriera come avrei voluto».

QUI L’INTERVISTA INTEGRALE.