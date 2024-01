Bonucci svela: «Vicino al City nel 2016. Offrirono quasi 100 milioni». Le dichiarazioni del difensore al Sun

Leonardo Bonucci ha rilasciato un’intervista al The Sun. Di seguito le parole dell’ex capitano della Milan.

RETROSCENA MANCHESTER CITY – «Nel 2016 io e il Manchester City eravamo vicini. Hanno offerto quasi 100 milioni alla Juventus ma insieme al club abbiamo deciso di continuare»

MESSO IN VENDITA DALLA JUVE – «Ci furono dei discorsi anche nel 2017, dopo che la Juventus mi mise in vendita… alla fine le cose dovevano andare così. Essere allenato da Guardiola sarebbe stato un grande risultato perché mi avrebbe migliorato ma non posso lamentarmi perché ho vinto tanti trofei, premi individuali e Europei»