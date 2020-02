Bonucci: «Nell’anno al Milan ho capito che la Juventus è unica»

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha commentato nuovamente la sua esperienza passata con la maglia del Milan

Leonardo Bonucci, difensore bianconero, ha commentato ancora una volta, ai microfoni di Juve TV, la sua passata esperienza con la maglia del Milan. Queste le sue parole a riguardo:

«A me piace leggere i commenti che mi scrivono. Seguo tutti social, l’ho fatto anche nell’anno del passaggio al Milan. Le scelte portano a delle conseguenze. Non mi sono mai tirato indietro a confronti. In quell’anno sono migliorato come uomo e ho capito che la Juventus è unica».