Bonucci, l’ex Milan svela il retroscena! C’entra Allegri, è successa veramente questa cosa

Bonucci, ex calciatore e capitano del Milan, ha svelato un particolare retroscena sul suo rapporto con Max Allegri ai tempi della Juve

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Leonardo Bonucci, ex capitano del Milan, ha svelato questo retroscena su Allegri legato ai tempi della Juve:

PAROLE – «Sono momenti… Non si decidono, non si preparano. Sicuramente è stato anche frutto di tanto agonismo e tanta tensione che c’era. Sono un istintivo, il mister stava passando un periodo complicato per vicissitudini familiari ed è successo. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte e ci siamo presi tutti le nostre responsabilità. Anche io, magari un po’ di più di quelle che meritavo. La mia carriera è sempre stata odio o amore e anche il rapporto con Allegri è stato così. Non posso rispondere perché sono i momenti che ti fanno vivere o reagire e io li ho sempre vissuti al 100%, nel bene e nel male».