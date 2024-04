Boniface Milan, ritorno di fiamma! Il PIANO dei rossoneri per strapparlo al Bayer Leverkusen

Boniface Milan, ritorno di fiamma! Il PIANO dei rossoneri per strapparlo nel corso della prossima estate al Bayer Leverkusen

Non solo Joshua Zirkzee, il calciomercato Milan monitora anche il nome di Victor Boniface per rinforzare l’attacco rossonero. Ne è convinto il Corriere dello Sport, che oggi in edicola fornisce numerosi dettagli.

L’attaccante che sta trascinando il Bayer Leverkusen verso il primo titolo in Germania era stato già oggetto del desiderio qualche anno fa. Ora il suo profilo può tornare d’attualità: legato al suo club da un contratto fino al 2028, per strappare il sì del Bayer servirebbe una proposta da 40-50 milioni.