Boniface, calvario senza fine: operazione e stagione finita. Ma per l’ex obiettivo del Milan c’è un clamoroso scenario

Boniface, l’ex obiettivo estivo del Milan, oggi al Werder Brema, viaggia verso l’ennesima operazione al ginocchio: ipotesi ritiro?

Il 2026 inizia nel peggiore dei modi per Victor Boniface. Quello che doveva essere l’anno del riscatto si è trasformato in un incubo sportivo. Secondo quanto riportato dalla BILD e ripreso da TMW, l’attaccante nigeriano dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio, una decisione concordata tra il Werder Brema (dove si trovava in prestito) e il Bayer Leverkusen, club proprietario del cartellino.

Il flop al Werder e il “no” del Milan

La stagione di Boniface è stata un vero e proprio calvario, segnata da un rendimento ampiamente sotto le aspettative e da costanti problemi fisici:

L’affare saltato: In estate il giocatore era stato a un passo dal Milan . L’accordo era totale (prestito con riscatto a 30 milioni), ma le visite mediche a Milanello avevano evidenziato anomalie preoccupanti al ginocchio destro, spingendo il club rossonero a rinunciare e a puntare su profili più integri come Nkunku e poi Füllkrug .

. L’accordo era totale (prestito con riscatto a 30 milioni), ma le visite mediche a Milanello avevano evidenziato anomalie preoccupanti al ginocchio destro, spingendo il club rossonero a rinunciare e a puntare su profili più integri come Nkunku e poi . Numeri impietosi: Al Werder Brema non è mai scattata la scintilla: solo 11 presenze e zero gol, con il club tedesco che ora preme per interrompere il prestito già a gennaio.

Rischio ritiro?

L’operazione necessaria per risolvere i problemi cronici alla cartilagine e ai legamenti metterà fine alla sua stagione. A soli 25 anni, con due rotture del crociato già alle spalle e un nuovo intervento imminente, le ombre sul suo futuro professionale si fanno fitte. Lo stesso giocatore, in passato, aveva ammesso di aver pensato di mollare tutto a causa del dolore persistente.