Bonera: «Rebic condizionato da infortunio. Le prestazioni cresceranno»

Bonera, alla vigilia della gara il punto della situazione relativo a Rebic, oggi chiamato a sostituire Ibra e a cercare il goal vittoria. La condizione del croato non è ottimale, si è visto anche in Europa, tuttavia servirà quel passo in più per vincere la gara.

REBIC – «Credo che il problema al gomito l’abbia condizionato, non è una giustificazione ma credo che sia un po’ bloccato. Abbiamo rivisto la partita e fatto delle considerazioni anche con lui. Sappiamo che non appena arriverà al 100% della condizione anche le sue prestazioni cresceranno ancora».