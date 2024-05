Bonera a Sky: «Contro la Roma una serata di festa, abbiamo un solo obiettivo»

Bonera ai microfoni di Sky Sport: «Contro la Roma una serata di festa, abbiamo un solo obiettivo». Le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Daniele Bonera ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in vista dell’amichevole tra Milan e Roma di venerdì. Le sue parole.

BONERA – «Deve essere una serata di festa, far vedere che il calcio italiano è riconosciuto come uno dei migliori in tutto il mondo»