Bonera: «Ibra è il solito capo-gruppo. Rigori? Ha scelto Zlatan, tira Kessié»

Ibrahimovic è a capo del gruppo Milan. Bonera conferma inoltre la decisione dello svedese riguardo i riogri

Intervenuto in conferenza stampa Daniele Bonera ha parlato anche dell’apporto di Zlatan Ibrahimovic nel corso di questa settimana di allenamento: «Ibrahimovic stanco? Gli impegni ravvicinati sono un impegno per tutti. Doveva riposare ma da quando è tornato si è presentato come capo-gruppo della banda. Questa squadra è cresciuta in tutti i suoi elementi nel senso di responsabilità e nell’unità di gruppo. Rivedere i giocatori appena tornati dalla Nazionale venire a Milanello è un segno di compattezza».

RIGORISTA – «L’ha detto Ibra che li tirerà Kessié perciò alzo le mani».