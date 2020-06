Bonaventura testato “falso nueve”: contro la Juve è stato il più vivace

L’assenza di Ibrahimovic nella sfida contro il Lecce impone a Pioli di dover trovare soluzioni nuove per l’attacco: Bonaventura “falso nove”

Stefano Pioli ha indetto due giorni di riposo per il Milan che riprenderà gli allenamenti nel centro sportivo di Milanello nella giornata di martedì. In attesa di capire quale sarà la formazione provata dal tecnico parmigiano per la sfida contro il Lecce di lunedì 22 giugno, il match contro la Juventus sembra aver ribadito un concetto importante: il Milan senza Ibrahimovic si ritrova senza attacco.

Leao e Rebic non hanno convinto Stefano Pioli, che non ha concesso loro il giorno di riposo ieri, nel ruolo di prima punta e paradossalmente in vista del ritorno del campionato il favorito per sostituire il centravanti svedese è Giacomo Bonaventura, tra i più vivaci nel ruolo di “Falso nueve” dopo l’espulsione di Rebic di venerdì.