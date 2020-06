Milan, allenamento per i non impegnati ieri: ora due giorni di riposo

Allenamento tecnico per i giocatori del Milan non impegnati nella sfida di ieri sera: ora due giorni di riposo indetti da Pioli alla squadra

Come vi abbiamo riportato questo pomeriggio Pioli ha ritrovato a Milanello i giocatori non utilizzati, o solo in parte, nella sfida contro la Juventus di ieri sera per effettuare lavoro tecnico.

Domani e lunedì riposo per tutto il gruppo mentre da Martedì mattina la squadra si ritroverà al completo nel centro sportivo rossonero per prepararsi alla ripresa del campionato fissata per lunedì 22 giugno.