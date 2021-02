Bonaventura: «L’Atalanta mi ricorda Springsteen, il Milan i Queen»

Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie A. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

«Se dovessi scegliere una canzone per la mia esperienza all’Atalanta sceglierei “Born to Run” di Bruce Springsteen. L’inizio è stato molto faticoso ma mi ha dato grandi soddisfazioni. Della mia esperienza al Milan penso che la canzone giusta sia “Don’t stop me now” dei Queen. “I migliori anni della nostra vita” di Renato Zero non posso che dedicarla invece alla Fiorentina. Una canzone italiana storica, però il titolo racchiude bene le mie emozioni qui».