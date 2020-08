Bonaventura, dove giocherà la prossima stagione? Ecco i club interessati

Bonaventura ha terminato la sua esperienza al Milan e ora è pronto ad abbracciare un nuovo progetto: vediamo assieme dove

Diversi club di Serie A sono tentati dal portare nel proprio organico l’ormai ex Milan Bonaventura, svincolato da pochi giorni dopo il mancato rinnovo con i rossoneri.

Club interessati – Il Benevento pare in pole per le acquisizioni delle prestazioni dell’ex Atalanta ma nel caso deve essere pronto a effettuare un esborso significativo per lo stipendio (2 milioni di euro circa). Torino, invece, pare essersi defilato come l’Atalanta.