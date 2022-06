Bonato: «Berardi è pronto per un top club, da dopo l'Europeo...»

Nereo Bonato, ex dirigente del Sassuolo, ha parlato del futuro di Domenico Berardi: il giocatore è accostato anche al Milan

Intervenuto a TMW, Nereo Bonato ha parlato del futuro di Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo accostato anche al Milan:

«I primi anni era più una sua scelta, voleva giocare con continuità e penso temesse di non trovarla nei top club. Credo che dopo l’Europeo sia maturata in lui invece la voglia di giocare in grandi squadre, ma ora il Sassuolo deve trovare la quadratura economica. Nel campionato italiano è maturato totalmente, ha assaggiato il palcoscenico internazionale anche con l’Italia. Secondo me è pronto».