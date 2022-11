Bonanni sul rinnovo di Leao: «Il Milan deve fare uno sforzo…». Le parole dell’ex calciatore e allenatore

Massimo Bonanni ha parlato ai microfoni di TMW del rinnovo di Leao con il Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore e allenatore:

«Sì, deve farlo. Sta comunque facendo più suo uno dei più forti in Europa tra i giovani. Vedremo le richieste, ma se non lo fai per Leao, per chi lo devi fare?»