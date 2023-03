Bonanni: «Corsa Champions? Ora il Milan balbetta un po’ di più»

A commentare la giornata di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l’ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni

«A parte il Napoli, tutte le squadre dietro non sono continue. Forse in questo momento il Milan balbetta di più ma vedo fuori già l’Atalanta e non mi so spiegare il perché. Pensavo potesse stare lì fino alla fine e invece…»