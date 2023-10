Bonan: «Ludopatia spesso sottovalutata, gli sportivi non devono cedere a questa piaga» ha detto a Sky Sport

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Alessandro Bonan ha commentato la delicata vicenda sul calcio scommesse. Le sue dichiarazioni.

BONAN – «È un problema che esiste da sempre, ma forse non è mai stata trattata come una malattia. Dispiace per i ragazzi, i giovani non si rendono nemmeno conto forse, ma la ludopatia è una malattia importante, è un tema delicato. Con tanti soldi e un’età leggera molte cose non vengono capite, ma gli sportivi non possono e non devono cedere a questa enorme piaga quale è la ludopatia”.