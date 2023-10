Bonan all’attacco: «Milan ora senza identità, non riesco a capire che gioco abbia». Le sue parole negli studi di Sky

Alessandro Bonan è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare della situazione in casa Milan. Le sue parole.

BONAN – «Con gli avversari più forti il Milan concede troppo agli avversari. Se poi a questo aggiungi quanto sta faticando a segnare si spiega il 3-0 contro il PSG. Il Milan non ha nemmeno giocato malissimo, poi dopo il gol di Mbappè la partita è finta. La trasferta di Napoli? Il Napoli è in ripresa, non sarà semplice per il Milan. In questo momento il Milan non ha una grande identità, non riesco nemmeno a capire che gioco abbia. E’ cambiato tanto, non sa ancora che squadra è e questo è un problema»