Bonan dispiaciuto: «Al Milan bastava poco per passare, in Europa League è la favorita»

Il giornalista e conduttore Alessandro Bonan, ha fatto il punto sulle italiane in Champions League e sul Milan: le sue parole

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Alessandro Bonan giudica così il cammino in Champions League delle italiane e l’uscita dalla competizione del Milan.

LE PAROLE – «Rammarico per il Milan, perché avrebbe potuto esserci. Bastava poco, è mancato poco. Per quello che ha fatto vedere il PSG nel girone, il Milan con una maggiore attenzione avrebbe potuto passare. La grande delusione poi è il Manchester United, per il resto sono tutte grandi squadre. Rimpianti per le prime due partite? Sì, soprattutto quella col Newcastle. Il Milan non mi è piaciuto in quella circostanza e gli inglesi non mi avevano trasmesso nulla dal punto di vista del gioco. Non mi aspettavo invece che il Dortmund avrebbe espresso questo gioco scoppiettante. Il PSG ha mostrato dei punti deboli, dei quali il Milan ha approfittato solo a San Siro. Alla fine sarebbe stato brutto perdere in Inghilterra, perché avrebbe messo in moto un processo senza fine. Invece ha vinto, per l’ennesima volta è risorto sulla sue ceneri. Vuol dire che un certo carattere ce l’ha e questo carattere gliel’ha dato anche Stefano Pioli. La domanda è: se avesse passato i gironi, avrebbe vinto la Champions? Può darsi, ma le probabilità erano abbastanza basse. Certamente ha possibilità di vincere l’Europa League, è la favorita. La metto sopra il Manchester United. Una competizione stra-importante che dà la possibilità a Pioli ed al Milan di riscattarsi».