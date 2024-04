Bonan difende Pioli: «Accanimento esagerato nei suoi confronti, anche la società dovrà dare delle risposte»

Il giornalista e conduttore tv Alessandro Bonan ha voluto dire la sua su Roma Milan e sulle voci che parlano di un possibile esonero di Pioli

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Alessandro Bonan prende le difese di Stefano Pioli, commentando così le voci che parlano di un possibile esonero per il tecnico del Milan dopo l’eliminazione subita ieri dall’Europa League contro la Roma.

PIOLI IN CONFUSIONE TRA ANDATA E RITORNO? – «All’andata il Milan è sceso in campo con una formazione scontata ma anche la più giusta ed ha fatto una brutta partita. Ieri Pioli ha cercato alcune mosse, il Milan non ha nemmeno iniziato male la partita. Ma ha mostrato, nonostante i cambi di formazione, di andare subito sotto ai primi due affondi della Roma. È una lacuna strutturale alla quale Pioli ha cercato di porre rimedio ma facendo confusione. È parsa la classica situazione di una squadra che non ha più un’idea in testa».

FINE DI UNA STORIA D’AMORE TRA LUI E IL MILAN? – «Viviamo in un tempo volubile, i rossoneri hanno vinto lo scudetto solo 2 anni fa e lo hanno fatto con Pioli. La squadra ha fatto molto più di quanto ci si potesse aspettare, ora è caduto in disgrazia in maniera esagerata da parte dei tifosi. C’è una forte tendenza a farsi condizionare dal giudizio degli altri. Nel giudicare Pioli si è perso equilibrio e buon senso, nei suoi confronti c’è un accanimento esagerato».

LA CRITICA ALLA SOCIETÀ E AL MERCATO – «Il giorno dopo l’allontanamento di Pioli la società dovrà dare anche delle risposte su delle scelte di mercato sbagliate che sono state fatte. Non è giusto che tutto pesi sulle spalle dell’allenatore».