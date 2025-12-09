Bonan su Torino Milan: «Partita vinta da Allegri. Max è stato decisivo con quella mossa»

Bonan, noto giornalista, ha elogiato Massimiliano Allegri per la vittoria in rimonta del suo Milan contro il Torino: le sue dichiarazioni

La straordinaria vittoria in rimonta del Milan in casa del Torino (2-3) non è stata solo una dimostrazione di carattere e cuore da parte dei giocatori, ma soprattutto un trionfo di intelligenza tattica. Alessandro Bonan, giornalista e noto conduttore sportivo televisivo, è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 nel post partita per analizzare la gestione magistrale del match da parte di Massimiliano Allegri, attribuendogli gran parte del merito per aver garantito ai rossoneri la vetta della classifica a pari merito con il Napoli.

Secondo Bonan, l’abilità di Allegri va oltre la semplice applicazione di schemi predefiniti, configurandolo come un abile stratega in grado di modificare l’assetto della squadra in tempo reale.

PAROLE – «Allegri è molto bravo a leggere la partita e a effettuare i cambi giusti, che non sono soltanto il cambio ruolo su ruolo, cioè il giocatore che occupa la stessa posizione in campo che entra al posto di un altro come lui. Ma è proprio lo spostamento, l’invenzione a centrocampo, in questo caso l’ingresso di un centrocampista in più nel momento in cui si è fatto male Leao»

Questa lettura di Bonan è significativa perché evidenzia come la reazione del Milan alla perdita immediata di Leao non sia stata solo difensiva, ma una mossa calcolata per ristabilire l’equilibrio e, successivamente, vincere la battaglia in mediana. Inserire un centrocampista aggiuntivo ha permesso al Milan di avere maggiore densità e controllo, neutralizzando l’aggressività del Torino e preparando il terreno per l’ingresso di Christian Pulisic e il successivo ribaltone. La capacità di Allegri di non limitarsi alla sostituzione “copia-e-incolla”, ma di operare uno spostamento funzionale sulla scacchiera, è la vera chiave di volta di questa vittoria fondamentale.