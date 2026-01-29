Bologna Milan, Allegri ha già un’idea di formazione: saranno titolari, salvo imprevisti

Bologna Milan, Massimiliano Allegri per la sfida di martedì avrebbe già in mente chi schierare nella coppia d’attacco

Il calendario di Serie A accende i riflettori sull’anticipo del martedì, una sfida che mette di fronte due realtà storiche del calcio italiano in un momento cruciale della stagione. Il Milan si prepara a far visita al Bologna nella suggestiva cornice dello stadio Renato Dall’Ara, con l’obiettivo di strappare tre punti fondamentali per la rincorsa ai vertici della classifica.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le scelte di formazione in casa milanista sembrano ormai delineate, nonostante le condizioni fisiche di alcuni interpreti non siano ancora quelle dei giorni migliori.

Il duello in panchina: Allegri sfida Italiano

La partita sarà innanzitutto un confronto tattico tra due filosofie diverse. Da una parte troviamo Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore toscano noto per il suo approccio pragmatico e la capacità di gestire i momenti della partita con grande freddezza. Dall’altra, a guidare i padroni di casa, ci sarà Vincenzo Italiano, tecnico dinamico che fa della pressione alta e del gioco offensivo i suoi marchi di fabbrica.

La coppia d’attacco: Leao e Pulisic dal primo minuto

Nonostante un periodo di forma non brillante, il Diavolo dovrebbe affidarsi ai suoi uomini di maggior talento per scardinare la difesa felsinea. Allegri sembra intenzionato a lanciare dal primo minuto la coppia composta da Rafael Leao e Christian Pulisic.

Il primo, l’esterno portoghese classe ’99 celebre per le sue accelerazioni devastanti e il dribbling fulminante, è chiamato a dare una scossa alla sua stagione. Al suo fianco agirà il “Captain America”, l’attaccante statunitense ex Chelsea dotato di grande visione di gioco e intelligenza tattica. Sebbene entrambi non siano al top della condizione, la loro presenza garantisce ai rossoneri quella qualità necessaria per risolvere il match con una singola giocata individuale.

Un test fondamentale per il futuro

Per il club meneghino, la trasferta in terra emiliana rappresenta un crocevia importante. Uscire dal Dall’Ara con una vittoria permetterebbe ad Allegri di lavorare con maggiore serenità, allontanando i dubbi sulle prestazioni recenti. Il popolo rossonero si aspetta una risposta d’orgoglio dai propri campioni, in una serata che promette spettacolo ed emozioni.