Bologna Milan, clamoroso Pioli: può cambiare tutta la formazione

Maxi rivoluzione per il Milan nel match di sabato contro il Bologna. Stefano Pioli pronto a cambiare tutta la formazione titolare

Sarò una vera e propria rivoluzione per il Milan nel match di sabato contro il Bologna. Stefano Pioli, come riportato da Sky Sport, è pronto a cambiare tutta la formazione titolare rispetto a quella scesa in campo ieri contro il Napoli in Champions League. Il tecnico rossonero vuole preservare le energie in vista della gara di ritorno del Maradona.

L’unico che di fatto resterà in campo è Maignan, per il resto cambia tutto. In difesa ci sarà il rientrante Kalulu che affiancherà Thiaw, ai loro lati Florenzi e Ballo-Tourè. Mediana inedita con Vranckx e Pobega, sulla trequarti nuova chance per De Ketelaere con Rebic e Saelemaekers sulle fasce. Davanti tocca a Divock Origi.