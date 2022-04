Bologna, Mihajlovic alla squadra: «Niente paura a San Siro. Andate e giocate»

Ecco le parole di Mihajlovic alla squadra prima della trasferta contro il Milan

Sinisa Mihajlovic ha parlato alla squadra attraverso una video conferenza dall’ospedale. Ecco le parole del tecnico del Bologna prima della trasferta contro il Milan:

«Non ci sarò fisicamente ma mentalmente ci sarò sempre, la camera è allestita, vedo tutti gli allenamenti e le partite sono in collegamento con lo staff. Io nella mia stanza di ospedale non mollerò un centimetro e lotterò per voi e sono sicuro che voi lotterete per me. Abbiamo superato tutto questo già una volta e voi siete stati meravigliosi: possiamo rifarlo, non ho dubbi e sono sicuro che sarà così. La vita non si vive in assenza di problemi ma nonostante i problemi non è una linea dritta, ci sono anche le buche, ma ci rialziamo. E niente paura a San Siro, nonostante i 60mila spettatori. Andate e giocate»