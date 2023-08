Boldi: «L’addio di Tonali peserà, Pulisic e Reijnders hanno colpi da Milan»

L’attore e noto tifoso del Milan, Massimo Boldi, si è espresso così in merito ad alcuni nuovi arrivati in rossonero

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’attore e tifoso rossonero Massimo Boldi ha voluto dire la sua sul mercato Milan, soffermandosi su alcuni nuovi arrivati.

LE PAROLE – «È troppo presto per dire se questo nuovo Milan sarà subito in grado di competere per il primo posto, sono arrivati tantissimi nuovi giocatori che non conoscono il campionato italiano e la partenza di Tonali peserà: era una garanzia, per immaginavo una carriera alla lui Baresi. Detto questo, Pioli potrà allenare una squadra ricca di talento: Pulisic e Reijnders hanno colpi da Milan».