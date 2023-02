Bocci: «Contro il Tottenham il Milan non partirà battuto se…». Ecco le parole del giornalista sul prossimo appuntamento

La firma del Corriere della Sera, Alessandro Bocci, ha commentato il Milan in Champions League e la prossima sfida contro il Tottenham.

Ecco le sue parole: «Più dura per il Milan, che ha ripreso a vincere ma è ancora lontano dalla squadra capace di arrivare allo scudetto. Il Tottenham di Conte è superiore per qualità, furore, e intensità, ma va a corrente alternata (ieri ha perso 4-1 a Leicester) ed è solo quinto in campionato. Se il Diavolo ritroverà l’anima e l’ispirazione non partirà battuto»