Boban su Maldini: «Cresciuto tanto a livello dirigenziale. E su Daniel...»

Nel corso di una lunga intervista concessa a SportWeek, Zvonimir Boban ha speso parole su Paolo Maldini ed il figlio Daniel

Zvonimir Boban ha parlato di Paolo Maldini e del suo apporto al Milan nel ruolo dirigenziale. Queste le sue parole: «Sono contento che Paolo sia rimasto, qualcuno doveva restare a difendere la squadra. È cresciuto tanto, ora è un dirigente di alto livello. Avere in società lui, come Baresi e Massaro, significa avere un vero cuore milanista che batte. È necessario, tra tanti amministratori, uomini di marketing, esperti di numeri e gente che non ama il calcio e capisce poco di Milan».

E sul figlio Daniel, il croato dice: «Mi sono emozionato anch’io per Paolo. In tribuna non c’era solo il dirigente del Milan, ma un papà. Tutti avremmo esultato come Paolo al gol del proprio figlio. Conosco Daniel da quando era bambino. È stato fantastico, bellissimo, fiabesco, ma soprattutto milanista perché nessuno come la famiglia Maldini rappresenta la storia del Milan.

L’INTERVISTA INTEGRALE A SPORTWEEK