Boban: «Ibra è un GENIO e lo ringrazierò a VITA perché ha cambiato la storia del Milan, ma ORA non ho capito cosa fa». Le perplessità

Boban alla Gazzetta dello Sport ha espresso alcune perplessità sul ruolo di Ibrahimovic al Milan.

IBRA – «Ibra è un genio e lo ringrazierò a vita perché per amore del Milan accettò di tornare cambiando la storia recente rossonera e di tutti noi. Detto ciò, ora non ho capito cosa fa, quali sono le sue responsabilità e le sue competenze per poterlo giudicare. Spero le abbia capite lui, perché alla fine, sarà lui quello giudicato, mica Moncada. Resta il fatto che la squadra dello scudetto e della semifinale della Champions è stata imprudentemente smantellata, su quelle basi si poteva costruire tanto. Per me è stato un errore madornale».

CLICCA QUI PER LE PAROLE INTEGRALI