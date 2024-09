Fonseca Milan, Boban CONSIGLIA il tecnico: «Lo rispetto tanto ma GIOCHI in questo modo. I rossoneri hanno commesso un ERRORE madornale». Poi PUNGE Ibrahimovic

Fonseca-Milan, Zvonimir Boban ha fatto il punto sul momento del club rossonero dando un consiglio al tecnico

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Boban, ex Milan, ha dichiarato:

PROBLEMI MILAN – «Rispetto tanto il lavoro fatto da Fonseca allo Shakhtar, al Lilla e al suo inizio a Roma. È appena arrivato a Milano e bisogna dargli tempo, ma quello che mi preoccupa è che non abbia ancora la certezza che questa squadra può e deve giocare solamente con il 4-3-3, con Bennacer (quando rientrerà) davanti alla difesa e non in panchina. Così le mezzali possono dare equilibrio e aiuto agli esterni super offensivi come Leao e Pulisic. Reijnders non può giocare a due in mezzo, Loftus non è creativo per fare il dieci. Sono due mezzali, sono dei cursori e portatori di palla, non veri organizzatori di gioco. Fonseca è all’inizio, è intelligente e spero si possa correggere perché al di là dei risultati il problema è il gioco, che per ora non esiste».

THEO E LEAO – «Hanno sbagliato e poi hanno cambiato la gara. Spero si sistemi tutto, sono bravi ragazzi».

IBRA – «Ibra è un genio e lo ringrazierò a vita perché per amore del Milan accettò di tornare cambiando la storia recente rossonera e di tutti noi. Detto ciò, ora non ho capito cosa fa, quali sono le sue responsabilità e le sue competenze per poterlo giudicare. Spero le abbia capite lui, perché alla fine, sarà lui quello giudicato, mica Moncada. Resta il fatto che la squadra dello scudetto e della semifinale della Champions è stata imprudentemente smantellata, su quelle basi si poteva costruire tanto. Per me è stato un errore madornale».

MALDINI LO SENTE ANCORA – «Sì, è un amico grandissimo e lo rimarrà per tutta la vita».

ITALIANE IN CHAMPIIONS– «L’Inter ha dimostrato di poter competere con tutti, le altre non le vedo a questo livello».

