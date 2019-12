Boban e Pioli concordi: «Non chiediamo scusa ai tifosi»

Stefano Pioli in conferenza stampa dopo Atalanta-Milan ha detto di non voler chiedere scusa ai tifosi. Stessa opinione anche per Boban

Stefano Pioli in conferenza stampa dopo Atalanta-Milan ha detto di non voler chiedere scusa ai tifosi: «Cosa c’è da fare? Ne esco deluso dai miei giocatori, la prestazione è stata negativa. Lavoro e idee, non credo sia il momento di chiedere scusa, dobbiamo riguadagnarci tutto con le prestazioni perché non siamo questi qua».

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Zvonimir Boban: «Per me è patetico scusarsi dopo una disfatta così, è quasi offensivo verso i tifosi. E’ stata una giornata disastrosa, dispiace tanto ma cercheremo di rialzarci in fretta» ha dichiarato il dirigente a Milan TV.