Blazquez (CEO Genoa): «Le proprietà americane in Italia? Penso che...»

Intervistato da Tuttosport, Andres Blazquez, CEO del Genoa, ha parlato delle proprietà americane in Italia:

Penso che ci sia tanto spazio per miglioramenti, a livello sia di club che di leghe. Quest’anno siamo riusciti a coinvolgere la città in maniera fantastica, ma in realtà è successo già l’anno scorso nonostante la retrocessione. Il disappunto è andato via molto presto. Penso al marketing, alla pubblicità. In molti club italiani è sottosviluppato. Alcuni, per esempio Roma, Juve, Milan, Venezia hanno fatto un ottimo lavoro, ma in altri casi è molto sottosviluppato