Blatter ricoverato in ospedale: condizioni gravi ma non è in pericolo di vita

Joseph Blatter è stato ricoverato in ospedale: le condizioni dell’ex presidente FIFA sarebbero gravi ma non è in pericolo di vita

Secondo il Blick, Joseph Blatter è stato ricoverato in ospedale. Lo stato di salute dell’ex presidente della FIFA è considerato grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. Non è ancora stato reso noto quale sia stavolta la causa della malattia che sta affrontando l’84enne vallasano.

Blatter è ormai lontano dal mondo del calcio, dopo essere stato sospeso per sei anni da tutte le attività ad esso legate.