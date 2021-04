Black out social, aderisce anche la FIGC. Gravina: «Momento di dire basta»

La FIGC aderisce alla campagna black out social media lanciata dalla Federcalcio inglese e dalla Premier League. Le parole di Gravina

«Vogliamo dare il nostro contributo in quella che è giusto definire una campagna di civiltà è giunto il momento di dire basta. Per l’importanza che il calcio ricopre nella nostra società, è opportuno che ci si assuma tutti la responsabilità di inviare messaggi positivi, di contrasto netto agli odiatori di professione. Lo sport è motivo di gioia e di condivisione, non è lo strumento per alimentare violenza e fomentare disprezzo e volgarità».