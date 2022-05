Biglietti Verona Milan, in vendita da oggi i tagliandi per i tifosi rossoneri

Sono da oggi in vendita i biglietti per il settore ospiti di Verona Milan: si attende una grandissima affluenza anche al Bentegodi

Come riportato dal sito ufficiale dell’Hellas Verona, sono in vendita “da lunedì 2 maggio ore 10 su vivaticket.it o nei punti vendita Vivaticket presenti sul territorio nazionale consultabili QUI al costo di euro 40 (compresi diritti di prevendita).

Salvo successive restrizioni da parte delle autorità competenti, per la gara in oggetto le persone residenti nella regione Lombardia non sono obbligate ad essere in possesso della tessera del tifoso per poter acquistare il biglietto indipendentemente dal settore.

I titoli d’ingresso saranno disponibili fino alle ore 19 di sabato 7 maggio.

Per motivi di ordine pubblico l’Hellas Verona consiglia l’acquisto di questo settore a tutti i tifosi del Milan; si avvisa inoltre che tale settore non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie.