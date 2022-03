Biglietti Milan Genoa, dal 29 marzo al via la vendita dei tagliandi

Tramite il proprio sito ufficiale, il Milan ha comunicato l’inizio della vendita dei biglietti per la gara contro il Genoa dal 29 marzo

Dopo la vittoria per 3-0 nella sfida di andata a Marassi, firmata da una punizione di Ibrahimović e da una doppietta di Messias, il Milan ospiterà il Genoa il prossimo 15 aprile alle 21.00 nella gara valevole per la 33ª giornata di Serie A. Anche nella scorsa stagione le due formazioni si sono affrontate a San Siro nel mese di aprile e i rossoneri hanno avuto la meglio per 2-1 grazie ad una rete di Rebić e ad un autogol genoano, intervallati dal momentaneo pareggio di Destro.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Genoa saranno disponibili online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan e verranno venduti secondo le seguenti modalità:

La finestra di vendita dedicata agli abbonati e ai possessori di Carta Cuore Rossonero aprirà alle 12.00 di martedì 29 marzo e chiuderà alle 23.59 di venerdì 1°aprile, usufruendo di un listino prezzi dedicato.

In contemporanea, sempre alle 12.00 di martedì 29 marzo, prenderà il via la fase di vendita libera che resterà aperta fino a esaurimento posti.

Il costo dei biglietti per Milan-Genoa parte da 5€ nella fase dedicata ad abbonati e CRN e da 9€ in vendita libera. Gli Under 16 potranno usufruire della tariffa speciale a partire da 5€ in settori dedicati se accompagnati da un adulto e, per gli Over 60, prezzi scontati a partire da 9€.

PROMO FRIENDS: PORTA UN AMICO ALLO STADIO

In occasione di Milan-Genoa, ogni tifoso che acquista un biglietto a prezzo intero ha diritto a comprare un altro tagliando alla tariffa scontata del 50%. Questa promozione, valida in determinati settori, ha un numero limitato di posti disponibili e potrebbe esaurirsi durante la fase di vendita.

HOSPITALITY ONLINE

Anche per Milan-Genoa è attiva la vendita online dei prodotti hospitality AC Milan, acquistabili sempre su singletickets.acmilan.com alla sezione VIP Hospitality, a partire da 139€.