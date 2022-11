Biglietti Milan Femminile Roma: info e dettagli per l’acquisto

Dopo la bella vittoria contro la Fiorentina è già tempo di pensare alla prossima gara che vedrà le rossonere disputare un altro big match, tra i più interessanti della stagione. Domenica 4 dicembre, alle ore 14.30, il Milan affronta la Roma, attualmente prima in classifica, nella seconda giornata di ritorno di questa prima fase del nuovo format del campionato di Serie A femminile TIM.

Un appuntamento importante, un test per dare continuità di prestazione e risultato consapevoli delle qualità e delle proprie potenzialità, per l’ultima partita in casa del 2022 che si giocherà come sempre al Centro Sportivo Vismara – PUMA House of Football.

È aperta la vendita dei biglietti per assistere alla sfida al prezzo unico di 10€; ingresso a 5€, invece, per gli Under 12. I tagliandi sono disponibili sul circuito Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l’opzione “Trova rivenditore”, si potrà filtrare per regione e provincia così da trovare i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al Centro Sportivo.

Le rossonere, come sempre, hanno bisogno del sostegno dei milanisti e allo stesso tempo chiedono ai tifosi di sostenere Fondazione Milan. La gara contro la Roma, infatti, è anche l’occasione alle porte del Natale, per dare sostegno al progetto “Empowering women and girls through Football”, una iniziativa della fondazione rossonera a favore di bambine e ragazze di Nairobi, Kampala e Calcutta. Unisciti alla famiglia rossonera: collegandoti a sostieni.fondazionemilan.org, potrai fare una donazione e supportare anche tu il progetto “Empowering women and girls through Football”.

MILAN-ROMA

DOMENICA 4 DICEMBRE ORE 14.30

PUMA HOUSE OF FOOTBALL – CENTRO SPORTIVO P. VISMARA

BIGLIETTI: 10€ (5€ UNDER 12) – CLICCA QUI