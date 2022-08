Biglietti Milan Femminile Fiorentina: info e dettagli per l’acquisto

Riprende il campionato di Serie A TIM, il 28 agosto alle ore 17.30 presso il “Centro P. Vismara – PUMA House of Football” le rossonere di Maurizio Ganz scenderanno in campo per la prima partita della prima stagione professionistica per il calcio femminile.

Da questa stagione per assistere alle gare casalinghe sarà possibile acquistare singolarmente il biglietto sul circuito Vivaticket. I prezzi dei biglietti varieranno da 5 a 10 euro in base al match in calendario (per i minori di 12 anni il biglietto avrà sempre il costo di 5 euro). Per i tifosi, e in particolare per i bambini, inoltre, saranno attivate delle iniziative durante l’anno per rafforzare il legame tra la squadra e i suoi sostenitori.

Si parte con Milan-Fiorentina, in programma proprio questa domenica alle 17.00. In questo caso il prezzo del biglietto sarà di 5 euro. I tagliandi sono disponibili da oggi, mercoledì 24 agosto, al seguente link.

Le rossonere sono pronte per scendere in campo e aspettano i propri tifosi sugli spalti per sentire la loro voce e sostenerle per tutti i 90 minuti.