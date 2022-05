Biglietti Italia Germania: dal 6 maggio via alla vendita per la partita del Dall’Ara di UEFA Nations League

Dopo quasi sei anni torna una classica del calcio mondiale. Sabato 4 giugno lo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna (inizio ore 20.45) sarà teatro della sfida tra Italia e Germania, un duello che ha scandito la storia di questo sport. Sarà il primo impegno degli Azzurri di Mancini nella nuova edizione della UEFA Nations League.

A partire dalle ore 12 di venerdì 6 maggio, in prelazione per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card, presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com sarà possibile acquistare i biglietti per l’incontro. La vendita libera prenderà il via alle ore 12 di lunedì 9 maggio.

La FIGC prosegue la politica di prezzi popolari (si va dai 10 euro per le Curve agli 80 euro per la Poltrona), con tante agevolazioni riservate alle famiglie, ai giovani e agli Over 65.

L’ultimo Italia-Germania risale al 15 novembre 2016, quando le due nazionali si affrontarono in un’amichevole giocata a Milano e terminata 0-0. Nella storia dei precedenti spicca senza dubbio ‘La Partita del Secolo’, l’entusiasmante semifinale della Coppa del Mondo 1970 vinta dagli Azzurri per 4-3 dopo i tempi supplementari. E poi la finale del Mondiale 1982, che consegnò all’Italia la terza stella, e la semifinale del Mondiale 2006, che gli Azzurri vinsero a Dortmund in casa dei tedeschi e che spalancò alla Nazionale di Lippi la strada verso il quarto titolo iridato.

Biglietti e prezzi



POLTRONA

Euro 80

POLTRONA RIDOTTO OVER 65

Euro 70

POLTRONA RIDOTTO VIVO AZZURRO

Euro 55

TRIBUNA COPERTA

Euro 60

TRIBUNA COPERTA RIDOTTO OVER 65

Euro 55

TRIBUNA COPERTA RIDOTTO VIVO AZZURRO

Euro 40

TRIBUNA COPERTA RIDOTTO UNDER 12

Euro 5

TRIBUNA COPERTA LATERALE

Euro 45

TRIBUNA COPERTA LATERALE RIDOTTO OVER 65

Euro 40

TRIBUNA COPERTA LATERALE RIDOTTO VIVO AZZURRO

Euro 30

TRIBUNA COPERTA LATERALE RIDOTTO UNDER 12

Euro 5

DISTINTI CENTRALI

Euro 50

DISTINTI CENTRALI RIDOTTO OVER 65

Euro 45

DISTINTI CENTRALI RIDOTTO VIVO AZZURRO

Euro 35

DISTINTI CENTRALI RIDOTTO UNDER 12

Euro 5

DISTINTI CENTRALI RIDOTTO COMBO FAMIGLIA ADULTO

Euro 30

DISTINTI CENTRALI RIDOTTO COMBO FAMIGLIA UNDER 18

Euro 20

DISTINTI LATERALI

Euro 30

DISTINTI LATERALI RIDOTTO OVER 65

Euro 25

DISTINTI LATERALI RIDOTTO VIVO AZZURRO

Euro 20

DISTINTI LATERALI RIDOTTO UNDER 12

Euro 5

CURVE

Euro 10

CURVE RIDOTTO UNDER 12

Euro 5



I biglietti ridotti Over 65 sono riservati alle persone nate prima del 4 giugno 1957.



I biglietti ridotti Vivo Azzurro sono riservati ai possessori della Vivo Azzurro Membership Card.



I biglietti ridotti Under 12 sono riservati ai bambini fino ai 12 anni (nati dopo il 4 giugno 2010).



I biglietti Distinti Promo Famiglia adulto e Under 18 sono riservati ad un gruppo familiare di minimo 3 persone, di cui 2 adulti e 1 o 2 minorenni e sono riservati ai settore G e B dei Distinti Centrali.



I diversamente abili potranno fare richiesta di accredito nel periodo compreso tra il 16 maggio e il 27 maggio, fino ad esaurimento dei posti disponibili, collegandosi al link https://figc.getyourevent.online/, a condizione di essersi registrati allo stesso link entro il 13 maggio seguendo le procedure riportate.



Tessere federali e tessere CONI (aventi diritto al posto in Tribuna d’Onore)



I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2021 con diritto al posto in Tribuna d’Onore potranno accedere alla stessa – fino ad esaurimento dei posti disponibili – o nella Poltrona, ritirando il tagliando d’ingresso presso il botteghino accrediti dello stadio ‘Dall’Ara’ in via dello Sport il 2 giugno dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.



Tessere federali e tessere CONI (non aventi diritto al posto in Tribuna d’Onore)



I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2021 non aventi diritto al posto in Tribuna d’Onore, avranno accesso al settore Distinti Laterali ritirando il tagliando d’ingresso presso il botteghino accrediti dello stadio ‘Dall’Ara’ in via dello Sport il 2 giugno dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.