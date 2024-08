Biglietti Champions Milan: info e dettagli per l’ACQUISTO dei mini abbonamenti per i match dei rossoneri

Il Milan attraverso il proprio sito ufficiale ha fatto sapere le modalità d’acquisto dei biglietti per la Champions 2024-25

È quasi arrivato il momento di riaccendere la magia delle notti europee e AC Milan, a partire da venerdì 16 agosto, apre alla vendita dei Champions Pack per poter assistere alle partite casalinghe della fase a gironi della nuova UEFA Champions League 2024/25.

MODALITÀ DI VENDITA

I mini-pack per la fase a gironi della Champions League 2024/25 saranno disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e nei punti vendita Vivaticket nelle seguenti modalità:

FASE 1

A questa fase potranno accedere tutti coloro i quali risultano titolari di un abbonamento a loro nome per le ultime quattro stagioni (dal 2019/20 al 2024/25). Per ragioni tecniche accederà alla fase di vendita chi si è abbonato a questa stagione entro il 4 agosto 2024 alle 23.59.

Da venerdì 16 agosto alle ore 12.00 fino alle 23.59 di mercoledì 21 agosto, gli aventi diritto potranno acquistare il mini-pack UCL confermando il proprio posto acquistato nella Serie A 2024/25.

FASE 2

A questa fase potranno accedere sia abbonati della Fase 1 che non hanno confermato il proprio posto, sia tutti coloro i quali risultino titolari di un abbonamento a loro nome per le ultime tre stagioni consecutive (dal 2022/23 al 2024/25). Per ragioni tecniche accederà alla fase di vendita chi si è abbonato a questa stagione entro il 4 agosto 2024 alle 23.59.

Da venerdì 23 agosto alle 12.00 fino a lunedì 26 agosto alle 10.00; gli aventi diritto potranno acquistare il mini-pack UCL scegliendo tra i posti a disposizione nei vari settori.

VENDITA LIBERA

Da martedì 27 agosto alle ore 12.00 fino a giovedì 29 agosto alle ore 12.00; tutti gli abbonati alla stagione 2024/25 potranno acquistare il mini-pack UCL scegliendo tra i posti a disposizione nei vari settori. La fase di vendita sarà attivata solo salvo disponibilità di posti residui.

PREZZI

I prezzi per i Champions Pack 2024/25 partono da €159.

ABBONATI IN SETTORI RISERVATI UEFA

Come ogni stagione, ci sono abbonati in settori o posti che durante le partite di UCL sono riservati per motivi organizzativi alla UEFA. Questi abbonati seguiranno le stesse logiche delle fasi di vendita, quindi: se ci sono abbonati in quei settori UEFA da 4 stagioni consecutive accederanno alla FASE 1, ma con assegnato di default un posto alternativo, il più simile possibile, per posizione e prezzo, al posto che hanno nell’abbonamento di Serie A. Potranno quindi decidere se confermare tale posto nella fase FASE 1, oppure aspettare le seguenti fasi e scegliere un posto alternativo tra quelli a disposizione.