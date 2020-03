Biglia e Donnarumma contribuiscono alla raccolta fondi di Ibrahimovic

Biglia e Donnarumma aiutano Zlatan Ibrahimovic nell’iniziativa di raccolta fondi per l’emergenza sanitaria italiana

Qualche giorno Zlatan Ibrahimovic aveva lanciato una raccolta fondi per aiutare il comparto sanitario italiano in piena emergenza. Lo svedese aveva dichiarato “Se il virus non va da Zlatan, Zlatan va contro il virus”. E così è stato. In molti stanno contribuendo economicamente all’iniziativa dell’attaccante rossonero. Gianluigi Donnarumma oggi ha donato 10mila euro, così come Lucas Biglia con 7mila euro.

Chiunque può aiutare facendo una donazione sulla piattaforma gofundeme. Ibra ha voluto dare supporto al paese che per tanti anni lo ha ospitato come professionista.