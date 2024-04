Biasin a sorpresa: «Leao era un giocatore dell’Inter! L’affare saltò per quel motivo»

Il giornalista Fabrizio Biasin svela un clamoroso retroscena di mercato legato a Rafael Leao, il quale sarebbe stato ad un passo dall’Inter

Intervenuto sui canali di Cronache di Spogliatoio nel corso di ‘L’ascia o raddoppia’, Fabrizio Biasin svela un clamoroso retroscena di mercato legato a Rafael Leao. Nel 2019, prima di trasferirsi al Milan, il portoghese sarebbe stato ad un passo dal diventare un nuovo giocatore dell’Inter.

LEAO INTER – «Conte ha lasciato delle macerie all’Inter. Chi voleva Leao? Conte o la società? La società. Leao era un giocatore dell’Inter. Antonio Conte però ha detto ‘Cosa dobbiamo fare?’. Per quello che so io Leao era un giocatore dell’Inter, ma il salentino disse ‘No, il portoghese è un giocatore da far crescere, io voglio Vidal».