Biasin su Allegri: «Non dice cosa pensa veramente ma ti permette di stare tranquillo. Ecco la sua strategia»

Biasin, noto giornalista, ha elogiato l’approccio al lavoro di Massimiliano Allegri, tecnico del Milan. Le sue dichiarazioni

Fabrizio Biasin, noto giornalista e opinionista sportivo, ha analizzato la gestione del gruppo da parte di Massimiliano Allegri nel podcast di Cronache di Spogliatoio, non senza una nota di ironia sul metodo del tecnico rossonero.

Biasin ha sottolineato come Allegri sia un allenatore che garantisce serenità ai suoi calciatori, un fattore fondamentale per la crescita e l’espressione del potenziale:

PAROLE – «Allegri ti da la possibilità di stare tranquillo, di giocarti le tue carte».

Il giornalista ha evidenziato come il tecnico tenda a non essere completamente trasparente, ma lo fa per un fine superiore: «Non è una persona che ti dice davvero ciò che pensa, ma lo fa per il bene dei giocatori».

Un esempio lampante di questa filosofia è la gestione dei nuovi acquisti e delle situazioni complesse: «Non ti potrà mai dire “Nkunku non lo volevo“». Invece, Allegri adotta un approccio paziente: «Ti mette in campo e ti lascia la possibilità di sbagliare, fino a quando non trovi la tua dimensione».

Questa strategia di gestione morbida è ritenuta da Biasin cruciale per permettere ai calciatori di trovare il proprio posto nel sistema di gioco rossonero senza pressioni eccessive.