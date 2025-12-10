 Biasin elogia il carattere del Milan dopo la vittoria di Torino
Biasin elogia il carattere del Milan dopo la vittoria di Torino: «Il Diavolo sa reggere i colpi e non stramazza al primo vento contrario»

Scaroni parla del nuovo stadio: ecco come sarà! Le sue dichiarazioni

Scaroni si pronuncia così sul progetto portato avanti da Cardinale

Fullkrug Milan, Moretto spiega la situazione: ecco le sue parole

Scaroni commenta l'operato di Allegri fin qui con il Milan. Le parole

3 minuti ago

Biasin, noto giornalista, ha elogiato lo spirito del Milan di Massimiliano Allegri dopo la vittoria in rimonta contro il Torino

Fabrizio Biasin, nel suo consueto editoriale su TMW, ha analizzato la vittoria in rimonta del Milan sul Torino, concentrandosi non tanto sulla qualità estetica della partita, quanto sulla mentalità e la forza caratteriale dimostrate dai rossoneri.

Il giornalista ha messo in risalto come due singoli siano stati cruciali per mantenere la squadra a galla e poi completare l’impresa.

PAROLE – «L’altra sera ha tenuto a galla il Milan da solo per un’ora buona di partita, al resto ha pensato un altro giocatore superiore, quello che viene dall’America. Qualcuno ha giudicato la partita del Milan come una “cattiva partita”, personalmente – e al netto di una partenza certamente non all’altezza – la ritengo al contrario una dichiarazione d’intenti: il Milan non è più la squadra che stramazza al primo refolo di vento, il Milan sa reggere i colpi. E questo perché ha un tecnico saggio, giocatori con la G maiuscola e soprattutto con la T finale. Tipo Rabiot, appunto»

