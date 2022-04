Bertolini: «Meglio nella ripresa. In Svizzera solo un risultato»

Milena Bertolini, ct dell’Italia femminile, ha parlato dopo la vittoria delle azzurre sulla Lituania: le sue dichiarazioni

Milena Bertolini ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo lo schiacciante 7-0 dell’Italia femminile sulla Lituania.

PARTITA – «Le ragazze sono state brave. Abbiamo iniziato la partita benissimo e non è un caso che abbiamo fatto subito gol. Poi forse ci siamo un po’ illuse che fosse tutto facile ed è mancata un po’ di cattiveria. A volte ci siamo beate del nostro gioco. Poi nel secondo tempo ci siamo riprese, sono felice per i sette gol».

PROSSIMO IMPEGNO – «Il pareggio della Svizzera è un aspetto importante. Noi abbiamo un risultato: la vittoria. Siamo in casa loro e si gioca sul sintetico. Le ragazze sanno cosa significa per loro e per l’importanza del movimento».